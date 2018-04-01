Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

Ligde 54 puanla en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 1 puan önünde lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçını kazandığı taktirde liderliğini sürdürecek. Son olarak derbi maçta Fenerbahçe'ye konuk olan Galatasaray, ardından ise Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş ile evinde önemli müsabakalara çıkacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

Trabzonspor: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Sosa, Abdülkadir Yusuf, Olcay, Burak Yılmaz