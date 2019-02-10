Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri

Haftanın en kritik maçı geldi çattı...
Galatasaray, Başakşehir'in puan kaybettiği haftada Trabzonspor'u yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmak istiyor.
Trabzonspor ise hedef, iç sahada mağlup ettiği ezeli rakibini deplasmanda da yenerek puanını 36'ya yükseltmek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Linnes
Luyindama
Marcao
Nagatomo
Ndiaye
Donk
Belhanda
Feghouli
Onyekuru
Diagne
Trabzonspor
Arda
Ibanez
Toure
Hüseyin
Kamil Ahmet
Abdülkadir Parmak
Yusuf
Ekuban
Abdülkadir Ömür
Nwakaeme
Rodallega