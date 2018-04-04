Galatasaray'ın transfer etmek istediği 3 isim

Ligin bitimine 7 hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim gelecek sezon için planlarını da yapmaya başladı. Şampiyonluk için yoğun mesai harcayan Terim, diğer taraftan da kadroyu gençleştirmek için hedefindeki oyuncuları scout ekibine iletti.

Hürriyet'in haberine göre, Sarı-kırmızılı takımın 29.4 ile yaş ortalamasını yüksek bulan Terim, bu rakamı aşağıya çekmek istiyor. Transfer çalışmalarını hem şampiyonluk yarışı hem de mayıstaki seçim nedeniyle sezon sonuna bırakan sarı kırmızılılarda, Terim'in aklında üç isim var.

G.SARAY 3 İSMİ TAKİBE ALDI

Bunlardan ilki Altınordu'dan Barış Alıcı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 9 gol atıp 9 da asiste imza attı. Terim, performansını beğendiği genç oyuncuyu scout ekibinin izlemesini istedi.

Bir diğer isimse aynı ligde yer alan İstanbulspor'un genç yeteneği Zeki Çelik. Stoper ve sağ bek olarak görev alabilen 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 lig maçında 2 gol atıp 1 de asist yaptı. Milli Takım aday kadrosuna da çağrılan Zeki, Terim’in beğendiği oyuncuların başında geliyor.

Terim’in aklındaki üçüncü isim Trezeguet. Kasımpaşa’nın sezon başında Anderlecht’ten kiraladığı 24 yaşındaki oyuncu bu sezon 8 gol ve 4 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Sezon sonunda Kasımpaşa'nın 3 milyon euro bedelle satın alma hakkı olduğu Mısırlı oyuncu Galatasaray scout ekibinin mercek altına aldığı oyuncular arasında.