Galatasaray, transfer formülünü buldu

UEFA'nın Finansal Fair Play denetiminde olan Galatasaray, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezonun yapılanmasına bütçe ayırmak için ise 3 oyuncusundan vazgeçti.

FEGHOULI VE BELHANDA YOLCU

Galatasaray'da, sözleşmelerinin son senelerine gelen Feghouli ve Belhanda da yine bu yaz döneminde satış listesine girecek. Her iki oyuncudan toplam 10 milyon euro bonservis beklendiği bildirildi.

Galatasaray iki oyuncunun toplam 8-9 milyon euroya varan yıllık ücretinden de kurtulacak. Sarı-kırmızılı kulüp bu satışlardan gelecek parayla yaz döneminde yepyeni bir takım kuracak ve kadrosunu mümkün olduğunca gençleştirecek.

MARCAO EN AZ 15 MİLYON EURO

Galatasaraylı yetkililer Marcao’nun 15 milyon eurodan az bir rakama satılmayacağına inanıyor. Galatasaray, Brezilyalı oyuncuyu 1 sene önce 4 milyon euroya Chaves’ten kadrosuna katmıştı. Marcao’nun performansının yanı sıra düşük yıllık ücretinin de Avrupa ekipleri tarafından tercih edilmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Geçen yaz Atalanta’dan 10 milyon euroluk transfer teklifi alan 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi, Avrupa’nın üst düzey liglerindeki birçok takımın takip ettiği biliniyor.