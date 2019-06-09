Galatasaray transfer için Drogba'dan yardım isteyecek

Galatasaray rotayı Çizme'ye çevirdi. Hedefte, küme düşen Empoli'nin iki genç yıldızı var...

Fildişi Sahilli Traore (19) ve Cezayirli Bennacer (21), scout ekibi tarafından teknik ekibe önerildi. Fatih Terim'in onayıyla birlikte yönetim harekete geçerken, kesenin ağzı açıldı.

Bu operasyon hem sahaya hem de kasaya yatırım olarak düşünülüyor. Fatih Terim'in de izleyip beğendiği iki oyuncu için Sarı- Kırmızılı yönetim harekete geçerek, menajerleri devreye soktu. Empoli'nin ligden düşmesi, iki genç orta saha oyuncusunun transferinde Aslan'ın elini güçlendiriyor.

Özellikle Bennacer'in Napoli tarafından da takip edilmesi, piyasa değerini yükseltiyor. Bu transferde Cezayir Milli Takımı'ndan arkadaşı Feghouli devreye sokulacak. Traore konusunda da vatandaşı Drogba'dan yardım isteneceği, gelen haberler arasında. Yine de bu iki oyuncunun transferi, Galatasaray için hiç kolay olmayacak.