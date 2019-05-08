Galatasaray transferde atağa kalktı

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorilerinden biri olan Galatasaray, şimdiden gelecek sezonun kadrosunu da kurmaya başladı.

OZORNWAFOR İSTANBUL'DA

Sadece tercübeli isimlere değil gelecek vadeden potansiyelli futbolculara da yönelen sarı-kırmızılılar ilk olarak 19 yaşındaki Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor'un peşine düştü.

Nijerya basını, Cimbom'un imza attırmak için Ozornwafor'u İstanbul'a getirdiğini yazdı.

DOUGLAS'LA PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI

Aslan'ın ikinci transferi ise Sivasspor'la sözleşmesi sona erecek olan Douglas olacak. Sarı-kırmızılı yönetimin, sağ bek bölgesinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Galatasaray'ın bu transferi bitirmesinin ardından Mariano'yla yollarını ayırması bekleniyor.

BABEL TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR

Galatasaray'ın en büyük bombası ise Ryan Babel.

Devre arasında Beşiktaş'tan Fulham'a transfer olan Hollandalı yıldız, başarılı bir performans gösterse de takımının küme düşmesine engel olamadı.

Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda bonservisini eline alacak olan 32 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

Bu 3 ismin, transfer döneminin açılmasıyla resmen duyurulması bekleniyor.