Galatasaray, transferde yerliye dönüyor

Tüm dünyayı saran koronavirüsün ülkemizde de etkisini göstermesinin ardından ligler askıya alınmıştı.

Yaşanan bu gelişme nedeniyle gelirleri kesilen kulüpleri, ekonomik açıdan zor günler bekliyor. Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bu anlamda yeni bir karar aldı.

TRANSFERDE YERLİYE DÖNÜŞ

Maddi anlamda zorluk yaşamak istemeyen sarı-kırmızılılar, transferde yerliye döndü.

Galatasaray; Sivassporlu Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın yanı sıra, Rizespor'da top koşturan Oğulcan Çağlayan ve Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya'yı renklerine bağlamak istiyor.

BONSERVİS ÖDEMEYECEK

Takıma katacağı isimler için bonservis de ödemek istemeyen Galatasaray, bu 4 ismin takımları ile sözleşmelerinin sezon sonu bitmesi nedeniyle bir bedel de ödemeyecek.