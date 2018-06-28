Galatasaray Trezeguet'le anlaştı

Galatasaray Muğdat Çelik'ten sonra bir transferi daha bitiriyor...

Bip Spor'un haberine göre, Trezeguet, Dünya Kupası’nda son maçına çıktı, ardından ilk uçakla Türkiye’ye geldi! Galatasaray ve Trezeguet cephesi salı gecesi TT Stadı'nda bir görüşme gerçekleştirdi.

MAAŞ İNDİRİMİ YAPTI

Galatasaray, UEFA kısıtlamasından dolayı Mısırlı futbolcuya 1,8 milyon Euro önerdi. Trezeguet, önceki teklife göre düşük olan bu miktara evet dedi.

Daha önce 2.5 milyon Euro teklif edilen oyuncuya, UEFA anlaşması nedeniyle bu kez 1.8 milyon euro önerildi. Mısırlı oyuncu yıllık 700 bin Euro indirimi kabul etti, son noktayı koydu.

ANLAŞMA 4 YILLIK

Trezeguet ile yapılan görüşmeye Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak katıldı. 24 yaşındaki futbolcunun transferinde pürüz çıkmazsa 4 yıllık mukavale imzalanacak.