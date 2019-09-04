Galatasaray, tribün kapasitesini artırmayı planlıyor

Galatasaray transfer döneminde birbirinden önemli futbolculara imza attırdı. Son olarak Falcao'nun gelmesiyle kombine satışları 40 bine dayandı.

KALE ARKASI TRİBÜNLERİ DEĞİŞECEK

Sarı-kırmızılı yönetim, hem gelen yoğun talebi karşılamak hem de gelirlerini artırmak amacıyla stat kapasitesini 52 bin 500'den 62 bin 500'e çıkarmak için harekete geçti.

Galatasaray, TFF'ye başvurarak TT Stadı'nın kapasitesini 10 bin artırmak istediklerini iletti. Bu talep kabul görürse kale arkası tribünleri yenilenerek koltuklar açılır kapanır hale getirilecek. İngiltere'den özel korunaklı demirler getirilecek.

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda koltuklar kapanarak kapasite yaklaşık 10 bin civarında artmış olacak.

Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında ise koltuklar açık halde olacak ve UEFA'nın istediği şartlar yerine getirilecek.

TFF'nin Galatasaray'ın başvurusunu ilk toplantıda ele alacağı ifade ediliyor.