Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Geçtiğimiz hafta derbide Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden ve liderliği de Başakşehir’e kaptıran Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında 9 maçtır kaybetmediği evi Türk Telekom’da Akhisar’ı konuk etti.

BEŞİKTAŞ FORMALI KADINA FORMASINI ÇIKARTTIRDILAR

Mücadeleye damgasını vuran görüntü Beşiktaş formalı bir taraftarın güvelik görevlileri tarafından formasının çıkartılması oldu.





Eşi ile birlikte maçı izlemeye gelenler arasında Beşiktaşlı bir kadın da bulunuyordu. Çocukları ile birlikte maçı izlemeye gelen aile maç öncesi renkli karelerin oluşmasına neden olmuştu.

Bu görüntülerin ardından akıllara Başakşehir tribününde maç izleyen iki minik Trabzonsporlu taraftarın formalarının çıkartılması akıllara geldi.