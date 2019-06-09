Galatasaray, Tunay Deniz'i takipte

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veren Galatasaray, futbol hayatını Almanya'da sürdüren Tunay Deniz'le ilgileniyor.

KULÜBÜYLE SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

25 yaşındaki deneyimli orta saha Deniz, hem ön liberoda hem de orta sahanın ortasında oynayabiliyor.

1.83 boyunda güçlü fiziğiyle dikkat çeken gurbetçi futbolcu, Berliner AK 07 formasıyla çıktığı 31 maçta 15 gol atarken, 7 de asist yaptı.

Galatasaray'ın, oyunun her iki yönünü de oynayabilen Tunay Deniz için önümüzdeki günlerde girişimlere başlayacağı öğrenildi.