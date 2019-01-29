Galatasaray tur için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, sahasında Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.45'te başlayacak ve A2'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Serkan Tokat yönetecek.
İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
İsmail
Linnes
Ahmet
Semih
Gökay
Ömer
Donk
Selçuk
Celil
Yunus
Muğdat
Boluspor
Gökhan
Ümit
Burak
Hayrullah
Diarra
Akabueze
Sebaihi
Umut
Mustafa
Guido
Özgür Can
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