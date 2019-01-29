Galatasaray tur için sahaya çıkıyor

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Malatyasporlu yöneticiler tribüne alınmadı

Fenerbahçe Kulübü, Malatyasporlu bazı yöneticilere ve kulüp çalışanlarına tribünde yer vermedi. Sarı-lacivertlilerin gerekçesi ise "güvenliği sağlayamayız" şeklinde oldu.