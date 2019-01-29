Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

1 Hasan Çetinkaya, Lewandowski anısını anlattı Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Lewandowski'nin neden Fenerbahçe'yi değil de Borussia Dortmund'u seçtiğini anlattı.

2 Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Galatasaray Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Boluspor'u 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazırdı.

3 Beşiktaş, Marsilya'dan Clinton N'Jie'yi istiyor Beşiktaş, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın kanat oyuncusu N'Jie'yi kadrosuna katmak için teklifini yaptı.

4 Gomis ile Diagne buluştu Galatasaray'ın Kasımpaşa2dan transfer etmek istediği Mbaye Diagne ile Bafetimbi Gomis, bir alışveriş merkezinde transfer görüşmesi yaptı.

5 Hamsi Şöleni'nde Ünal Karaman'a sevgi gösterisi Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği tarafından organize edilen hamsi şölenine katılan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

6 Katar, Asya Kupası'nda finalde Katar Milli Takımı, Asya Kupası yarı final mücadelesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup etti ve finalde Japonya'nın rakibi oldu.

7 Emre Belözoğlu'ndan göz dolduran performans Başakşehir'in 38 yaşındaki futbolcusu Emre Belözoğlu, 11 bin 174 metre ile Kasımpaşa maçında en çok mesafe kateden futbolcu oldu.

8 PFDK'dan Skrtel'e 3 maç ceza PFDK, Martin Skrtel'e 3 maç ceza verdi. Fenerbahçe ve Ali Koç'a ise ceza tayinine yer olmadığına karar verildi.

9 İranlı fotoğrafçının gözyaşları Asya Kupası'nda Japonya'ya 3-0 mağlup olarak turnuvaya yarı finalde veda eden İran'da, foto muhabirinin gözyaşları yaşanan üzüntüyü anlatan kare oldu.