Galatasaray Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Galatasaray, taraftarı önünde Boluspor'a konuk etti.
Genç oyuncu Yunus Akgün'ün hat-trick yaptığı maçta Galatasaray, Boluspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
GALATASARAY GENÇLERİYLE RAHAT TURLADI
İlk maçı da 1-0 kazanan Galatasaray, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Galatasaray'ın gollerini 19. dakikada, 69. dakikada ve 78. dakikada penaltıdan Yunus Akgün, 33. dakikada Muğdat Çelik kaydetti.
Boluspor'un tek golünü ise 80. dakikada penaltıdan Akabueze attı. Galatasaray ilk maçta da rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR
Bu sonucun ardından çeyrek finalde kozlarını paylaşacak 8 takım netleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kalan takımlar şu şekilde:
Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor, Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda Çeyrek Final ve Yarı Final kuraları 30 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Kura çekimi saat 14:00'da başlayacak.
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