Galatasaray Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında Konyaspor'u konuk etti.

İlk mücadelde 2-2 sona ermişti.

İLK YARI BERABERE SONA ERDİ

Tempolu başlayan mücadelde ilk gol 14. dakikada Fofana'dan geldi. Rakiplerinden tek tek sıyrılan Fofana güzel bir golle Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Galatasaray bu gole 17. dakikada Serdar Aziz'le cevap verdi.

İlk yarıda başka gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 1-1 eşitlikle girdi.

GALATASARAY TUR ATLADI

Ev sahibi Galatasaray, ikinci yarıda çok daha etkili bir futbol oynadı. Sarı-kırmızılılar 53. ve 88. dakikada Gomis'le durumu 3-1'e getirdi. Maç tam bu şekilde bitecek derken Rodrigues 90. dakikada tabelayı 4-1 yaptı. Mücadelde bu skorla sona erdi.

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RAKİP AKHİSARSPOR

Bu sonucun ardından adını yarı finale yazdıran Galatasaray, Akhisarspor'un rakibi oldu.