Galatasaray, Türkiye Kupası'ndan elendi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk etti.
ALANYA DEPLASMAN GOLÜ AVANTAJIYLA TURLADI
TT Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Alanyaspor, ilk maçı 2-0 kazandığı için toplam skorda 3-3'le deplasman golü avantajıyla yarı finale adını yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Emre Akbaba, 55. (p) ve 85. dakikalarda Adem Büyük kaydetti. Alanyaspor'un tek golünü ise 31. dakikada Bammou attı.
MARİANO KIRMIZI KART GÖRDÜ
Galatasaray'da Mariano, 90+5. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı, Brezilyalı oyuncu Malatyaspor maçında cezalı duruma düştü.
Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor-Antalyaspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.