1 Galatasaray turu zora soktu Galatasaray, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Alanyaspor'a 2-0 yenildi.

2 Oğuzhan Özyakup: Beşiktaş halkın takımıdır Beşiktaş'ın Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup, kulüp televizyonuna verdiği röportajda yeni takımı, ilk maçında attığı gol ve Beşiktaş'tan bahsetti.

3 Ersun Yanal: Futbolun içine giremiyoruz Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda oynanan Kırklarelispor maçı sonrasın yaptığı açıklamada, "Futbolu konuşmak istemediğimiz bir gün oldu" dedi.

4 Fenerbahçe yarı finalin kapısını araladı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

5 Kırmızı kart görmeyen futbolcular UEFA, kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmeyen futbolcuları derledi. Listede Raul Gonzalez, Michel Platini ve Lionel Messi gibi isimler de var.

6 Kırklarelisporlu taraftarlar maçı çatıdan takip etti Kırklarelispor-Fenerbahçe maçını izlemek isteyen taraftarlar, stadın etrafındaki evlerin balkonlarına ve çatılarına çıktı.

7 Adanaspor, bir kez daha Eyüp Arın'la anlaştı Adanaspor'da altyapı, gelişim sorumluluğu ve teknik direktörlük gibi çeşitli görevlerde bulunan Eyüp Arın, 19. kez göreve getirildi.

8 Gheorghe Hagi 55 yaşında Birçok futbolsevere göre Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı futbolcu olan Gheorghe Hagi'nin, bugün doğum günü.

9 Beşiktaş'ta Lucescu sesleri Takımın başına Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş yönetiminin, sportif direktörlük görevi için Lucescu'yla Romanya'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.