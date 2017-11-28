Galatasaray turun kapısını araladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Sivas Belediyespor'u konuk etti.

İLK YARIDA TEK GOL OLDU

Karşılaşmaya ev sahibi Galatasaray etkili başladı. Dakikalar henüz 4'ü gösterirken, Linnes'in ara pasına hareketlenen Yasin Öztekin düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikaları karşılıklı ataklara sahne olan olan ilk yarıda başka gol sesi çıkmayınca, sarı-kırmızılılar soyunma odasına önde gitti.

CİMBOM RAHAT KAZANDI

İkinci yarıya da ev sahibi Galatasaray etkili başladı. Oyunu sık sık rakip sahaya yıkan sarı-kırmızılılar 70'de Emrah Başsan'la farkı 2'ye çıkardı.

Bu golden 5 dakika sonra Yasin Öztekin bir kez daha sahneye çıkdı ve durumu 3-0 yaptı. 78. dakikada ise Sivas Belediyespor Sinan Akaydın'la farkı 2'ye indirdi.

SİNAN YILDIZLAŞTI

Maçın son bölümünde vites artıran G.Saray, 87'de Sinan ve 90'da Eren Derdiyok'la durumu 5-1 yaptı. Sarı-kırmızılılar, Sinan Gümüş'ün 1 gol, 3 asist yaptığı mücadeleden 5-1 galip ayrıldı ve rövanş maçı için büyük bir avantaj yakaladı.