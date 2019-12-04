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Galatasaray-Tuzlaspor maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında Tuzlaspor'u konuk edecek.

| Haber Merkezi
Galatasaray-Tuzlaspor maçının ilk 11'leri
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Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...

Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

İLK 11'LER

GALATASARAYOkan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nagatomo, Emre Mor

TUZLASPOR(muhtemel): Bayram Olgun, Türker Toptaş, Doğan Can, Otman Bülent Uzun Kemal Tokak Sefa Aksoy Sadık Baş Mehmet Özdıraz Muhammed Akarslan Göksü Türkdoğan Devrim Taşkaya

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