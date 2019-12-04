Galatasaray-Tuzlaspor maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
İLK 11'LER
GALATASARAY: Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Seri, Selçuk İnan, Yunus Akgün, Jimmy Durmaz, Emin Bayram, Taylan, Nagatomo, Emre Mor
TUZLASPOR(muhtemel): Bayram Olgun, Türker Toptaş, Doğan Can, Otman Bülent Uzun Kemal Tokak Sefa Aksoy Sadık Baş Mehmet Özdıraz Muhammed Akarslan Göksü Türkdoğan Devrim Taşkaya