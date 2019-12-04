Galatasaray-Tuzlaspor maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ediyor...
Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanacak karşılaşma Türk Telekom Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.
Volkan Bayarslan'ın yöneteceği maç A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Okan Kocuk
Mariano
Ahmet Çalık
Emin Bayram
Emre Taşdemir
Steven Nzonzi
Taylan Antalyalı
Selçuk İnan
Emre Mor
Jimmy Durmaz
Adem Büyük
TUZLASPOR
Bayram Olgun
Türker Toptaş
Doğan Can Otman
Bülent Uzun
Kemal Tokak
Sefa Aksoy
Sadık Baş
Mehmet Özdıraz
Muhammed Akarslan
Göksü Türkdoğan
Devrim Taşkaya