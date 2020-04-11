Galatasaray Twitter'da ilk 5'e girdi

Sosyal medyayı en aktif kullanan kulüplerden biri olan Galatasaray, Ocak-Mart 2020 tarihleri arasında Twitter'da fark yarattı.

Özellikle ilk 3 aylık dilimde Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de 20 yıl sonra alınan galibiyetin de faktörüyle sarı-kırmızılılar tüm dünyada en fazla etkileşim alan ilk 5 kulüpten biri oldu.

G.SARAY, M.UNİTED'I GEÇTİ

MBA Sports Management'ın araştırmasında Galatasaray, 2020'nin ilk 3 ayında 20 milyon etkileşim alarak, 4. sıraya oturdu.

FLAMENGO 1. SIRADA

Bu sıralamada Brezilya'dan Flamengo 26.9 milyon etkileşimle ilk sırada yer alırken, Liverpool 24.1 milyon etkileşimle 2. sırada bulunuyor.

Barcelona, 23.4 milyon etkileşimle 3. sırada yer aldı. 4. sıradaki temsilcimiz Galatasaray ise 20 milyon etkileşime ulaştı.

İngiliz devi Manchester United ise 19.8 milyon etkileşimle kendisine 5. sırada yer buldu.