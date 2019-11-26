Galatasaray U19 takımı Club Brugge'u yendi

UEFA Gençler Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Galatasaray U19 takımı, 2-1 kazandı.
Galatasaray, 38. dakikada Atalay Yıldırım'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Club Brugge, Mathias Wolf'un 53. dakikadaki golüyle eşitliği sağladı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 75. dakikada Mustafa Fettahoğlu attı.
GALATASARAY SON DAKİKALARI 10 KİŞİ OYNADI
Sarı-kırmızılılarda Ferhan Evren, 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki puanını 6'ya yükseltti.
Haftaya grup lideri olarak başlayan Club Brugge, 9 puanda kaldı. Galatasaray, son maçında PSG'ye konuk olacak.