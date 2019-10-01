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Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi

UEFA Gençlik Ligi A Grubu'nda Paris Saint-Germain U19, Galatasaray U19'u 5-1 mağlup etti ve grupta ilk galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılı ekip ise grupta oynadığı 2 maçı da kaybetti.

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Bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma öncesinde Galatasaray U19 takımı ile PSG U19 takımı Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

G.SARAY FARKLI MAĞLUP OLDU

Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan Fransız ekibinin gollerini 28' Arnaud Muinga, 32' Loic Mbe Soh, 46' Adil Aouchiche, 51' Maxen Kapo ve 73' Timothee Pembele kaydetti.

Galatasaray U19 takımının tek golünü ise 48. dakikada Metehan Baltacı penaltıdan kaydetti.

Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı A Grubu'nda son sırada yer aldı.

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