Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi

Bu akşam Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev karşılaşma öncesinde Galatasaray U19 takımı ile PSG U19 takımı Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.
G.SARAY FARKLI MAĞLUP OLDU
Karşılaşmadan 5-1 galip ayrılan Fransız ekibinin gollerini 28' Arnaud Muinga, 32' Loic Mbe Soh, 46' Adil Aouchiche, 51' Maxen Kapo ve 73' Timothee Pembele kaydetti.
Galatasaray U19 takımının tek golünü ise 48. dakikada Metehan Baltacı penaltıdan kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray U19 Takımı A Grubu'nda son sırada yer aldı.