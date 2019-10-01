Galatasaray U19 takımı PSG'ye farklı yenildi

1 Suat Arslanboğa'nın hakemliği bitti Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Beşiktaş-Başakşehir maçındaki kötü yönetimi nedeniyle Suat Arslanboğa'nın profesyonel hakemlik sözleşmesini sonlandırdı.

2 Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusu reddedildi Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Alanyaspor-Fenerbahçe ile Fenerbahçe-Ankaragücü maçlarında kural hatası yapılmadığına karar verdi.

3 Atiba: Kötü gidişi durduracağız Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson, kulüp dergisine verdiği röportajda, "Kötü gidişatı değiştireceğiz, taraftarlarımız umudunu kaybetmesin" dedi.

4 Trabzonspor, Sosa'yla uzatıyor Trabzonspor, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan kaptan Sosa'yla 2 yıllık yeni kontrat yapma kararı aldı.

5 Ronaldo'dan emeklilik sinyali Son dönemde verdiği röportajlarda futbolu bırakacağının sinyallerini veren Ronaldo, bir kez daha bu konuya değindi.

6 Mevlüt Erdinç: G.Saray, F.Bahçe kadar büyük değil Bir dönem PSG forması giyen Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, maçın zor bir atmosferde geçeceğini ancak Fransızların sahadan 3 puanla ayrılacağını söyledi.

7 Beşiktaş'ta yeni transferler 0 çekti Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen 7 futbolcu, 6 haftası geride kalan ligde henüz gol ya da asist üretemedi.

8 Hasan Ali ABD'ye gitti Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Hasan Ali Kaldırım, tabanlık yaptırmak için ABD'ye gitti.

9 Ersun Yanal: En zor deplasmanı Kadıköy'e çevirdik Takımının Galatasaray deplasmanında ortaya koyduğu futbolu çok beğenen Ersun Yanal, "Kadıköy'deki gibi rahat oynadık" dedi.