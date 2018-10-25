Galatasaray U19 takımı Schalke'ye fark attı

UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Schalke 04 U19 takımları, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler.
Galatasaray, Schalke'yi 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan, 83. dakikada Mutlu Doğan attı.
Galatasaray, grupta ilk galibiyetini alırken 4 puanla 3. sırada yer aldı. Schalke ise 1 puanla son sırada kaldı.
Galatasaray, gruptaki 4. maçında 6 Kasım'da Schalke ile Almanya'da karşılaşacak.