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Galatasaray U19 takımı Schalke'ye fark attı

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde Schalke 04'ü 3-0 mağlup etti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Galatasaray U19 takımı Schalke'ye fark attı
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UEFA Gençlik Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile Schalke 04 U19 takımları, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler.

Galatasaray, Schalke'yi 3-0 mağlup ederek grupta ilk galibiyetini aldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan, 83. dakikada Mutlu Doğan attı.

Galatasaray, grupta ilk galibiyetini alırken 4 puanla 3. sırada yer aldı. Schalke ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki 4. maçında 6 Kasım'da Schalke ile Almanya'da karşılaşacak.

Galatasaray U19 takımı Schalke'ye fark attı - İZLE

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