Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde R.Madrid'i rahat geçti

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, deplasmanda Real Madrid U19'u 4-2 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

Sergen Yalçın: Halis Özkahya'nın tavırları beni şoke etti

Dirar'ın kontratını uzatan Fenerbahçe yönetimi; Ozan Tufan, Isla, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'ın da sözleşmelerini yenileme kararı aldı.

Yarın deplasmanda Braga ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, hastalığı sebebiyle kafilede yer almadı. Avcı, iyileşmesi durumunda yarın Portekiz'e uçacak.

Hocasıyla ilişkinin çok iyi olduğunu söyleyen Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Daniel Sturridge, transfer sürecinden de bahsetti.

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Altay: Henrique'ye tekme atmadım

Altay Bayındır, Kayserispor maçında topu oyuna sokmak için çabuk hareket ettiğini ancak bu pozisyonun yanlış anlaşıldığını söyledi.