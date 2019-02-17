Galatasaray, UEFA'nın hatasını kullandı davayı kazandı

Galatasaray'ın Spor Tahkim Mahkemesi'nde CAS) açtığı davayı kazanmasının ardından ilginç bir detay çıktı. UEFA'nın yaptığı hata sarı-kırmızılıları kurtardı.

Galatasaray ile UEFA arasında 5 Haziran'da yapılan Finansal Fair Play anlaşmasında bazı eksikler bulan UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı (CFCB) Yargısal Birimi, 5 Ekim'de sözleşmenin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Aylar sonra yapılan bu talep, UEFA'nın talimatlarına aykırıydı.

UEFA, 10 GÜN İÇİNDE İTİRAZ ETMEDİ

Bu hatayı yakalayan Galatasaray hukukçuları usül hatası yapıldığını belirterek CAS'a başvurdu. UEFA Finansal Kulüp Kontrol Organı'nın işleyişini belirleyen yönetmeliğin 16 maddesinin birinci bendinde, "CFCB Baş müfettişinin bir dosyayı yapılandırma anlaşmasıyla nihayetlendirmeye yönelik kararı, kararın CFCB Başkanı'na tebliğ edilmesinin ardından 10 gün içinde yargısal birim tarafından değerlendirilebilir" şartını içeriyor.

UEFA'nın 5 Ekim'de aldığı yeniden gözden geçirme kararının bu 10 gün sınırını aştığı için geçerli olmadığına hükmeden CAS, 5 Haziran'daki yapılandırma anlaşmasının aynen devam etmesine hükmetti. CAS'ın kararı UEFA tarafından da değerlendirildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada konuyla ilgili kendi yönetmeliklerinde değişiklik sinyali verilerek, "UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararı detaylarıyla analiz edecektir. Bu CAS kararından kaynaklı olarak, vakti geldiğinde konuyu açıklığa kavuşturmayı veya kendi kurallarında değişiklikler yapmayı değerlendirecektir. CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez" denildi.