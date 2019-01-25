Galatasaray üyelerinden yönetime tepki

Galatasaray'da golcü transferi sancılı bir hal almaya başladı. Galatasaray üyeleri şu anad kadar başarız geçen transfer dönemine karşı yönetime mesaj vermek istiyor.

GALATASARAY ÜYELERİ YÖNETİME KIZGIN

En son Başkanvekili Adurrahim Albayrak ve İdari Menajer Şükrü Hanedar’ın Dubai’den eli boş dönmesi G.Saray üyelerini kızdırdı.

İBRA ETMEMEYİ DÜŞÜNÜYORLAR

Transfer sürecinde istenen takviyelerin yapılmaması durumunda Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Mart ayında yapılacak Mali Genel Kurul’da idari yönde ibra etmeme olasılığı gündeme geldi.

Bazı üyelerin de, erken seçim isteğini de dile getirmesi bekleniyor. Muhalefet seçim çalışmalarını sürdürüyor.