Galatasaray ve Başakşehir PFDK'da

Ersun Yanal, geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel için yönetimle görüştüğünü ve sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini ifade etti.

Radamel Falcao, Galatasaray taraftarlarını yine heyecanlandırdı. Kolombiyalı golcü, Instagram hesabından bu kez de A takım tercümanı Mert Çetin'i takip etmeye başladı.

16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

1 Ersun Yanal: Volkan'ın durumu birkaç güne netleşecek Ersun Yanal, geleceği belirsizliğini koruyan Volkan Demirel için yönetimle görüştüğünü ve sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini ifade etti.

2 Tolga Ciğerci, Galatasaray'ın adını anmadı Gazişehir Gaziantep maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbhaçeli Tolga Ciğerci, eski takımı Galatasaray'dan öbür taraf diye bahsetti.

3 Elif Elmas Fenerbahçe maçlarını kaçırmıyor 16 milyon euro karşılığında Napoli'ye transfer olan Elif Elmas, Fenerbahçe'yi yakından takip etmeye devam ediyor.

4 3. kez Altın Kemer'i alan Ali Gürbüz, gençlere örnek oldu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığa uzanan Ali Gürbüz, yaşadığı uzun sakatlıklara rağmen hiç pes etmeyerek, elde ettiği başarılarla gençlere örnek oluyor.

5 Fenerbahçe, Babacar'ı kiralayacak Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Sassuolo'nun deneyimli golcüsü Babacar'ı transfer etmek için harekete geçti.

6 Sumudica'nın Fenerbahçe maçı tahmini tutmadı Fenerbahçe maçı öncesi iddialı açıklamalar yapan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, yine yanıldı. Antep ekibi sarı-lacivertli ekibe farklı yenildi.

7 Moses 5 hafta yok Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçında sakatlanan Moses, 5 hafta sahalardan uzak kalacak.

8 Ronaldo'dan Merih paylaşımı Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, milli futbolcumuz Merih Demiral'la beraber çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin bir hayli samimi oldukları görüldü.

9 Sarri zatürre oldu İtalya Serie A takımlarından Juventus'un yeni teknik direktörü Maurizio Sarri'nin zatürre olduğu açıklandı.