Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

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Daçka, EuroCup şampiyonu oldu

1 Trabzonspor'dan yardım çağrısı Trabzonspor yönetimi, yaşanan ekonomik zorluğu aşmak için bordo-mavili renklere gönül vermiş işadamı, siyasetçi ve bürokratlardan yardım talep ettiğini açıkladı.

2 Aatıf: Şampiyonluk için Allah'a dua ediyorum Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Aatıf Chahechouhe, şampiyonluk için Allah'a dua ettiğini ve mutlu sona ulaşmaları durumunda şükür namazı kılacaklarını söyledi.

3 Antalyaspor'a göre Eto'o taraftara hareket çekti Konyaspor'un yıldızı Eto'o'nun, Antalyaspor karşılaşmasında sahaya sahte dolar atarak kendisini protesto eden taraftarlara cinsel organını gösterdiği iddia edildi.

4 Fener'in Muslera isyanı: Volkan yapınca kart görüyor Fenerbahçe cephesi, Başakşehir maçında sık sık kalesinden çıkarak hakem Halil Umut Meler'e itiraz eden Muslera'nın kart görmemesini eleştirdi.

5 Adnan Polat: Emre de Arda da adamdır Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Adnan Polat, Başakşehir forması giyen Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

6 Mido: Salah, Real Madrid'e gitmeye hazır Mısır Milli Takımı'nın eski golcüsü Mido, Salah'ın Real Madrid'e gitmeye hazır olduğunu söyledi.

7 Donk'a yeni sözleşme Fatih Terim'in gelmesinin ardından kadroya giren ve Galatasaray-Başakşehir maçında çok iyi bir oyun ortaya koyan Ryan Donk'un sözleşmesinin uzatılacağı öğrenildi.

8 İki hocanın ortak uyarısı: Tahriklere kapılmayın Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesinde Aykut Kocaman da Şenol Güneş de oyuncularını, "Rakibin tahriklerine karşı dikkatlı olun" şeklinde uyardı.

9 Aykut Kocaman'ın göndereceği 8 futbolcu var Aykut Kocaman, içlerinde Valbuena, Isla, Janssen gibi isimlerin de bulunduğu 8 futbolcuyu gönderme kararı aldı. Bu isimlerden 6'sı sezon başında takıma katılmıştı.