Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'da

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlardan sonra Galatasaray ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den açıklanan karar şu şekilde:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.10.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
"BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 19.10.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."