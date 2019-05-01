Galatasaray ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Sezonun derbisi olarak görülen kritik mücadeleyi kazanan şampiyonluk yarışında 1 adım öne geçmiş olacak.
MARCAO 11'DE OLACAK
Dev maç öncesi ev sahibi Galatasaray'a sakatlardan iyi haber geldi. Sarı-kırmızılılarda Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün ardından Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen Marcao'nun da tamamen iyileştiği öğrenildi. Brezilyalı stoperin Beşiktaş maçında ilk 11'e dönmesi bekleniyor.
Cimbom, ezeli rakibini yenerek son 3 haftaya daha da iddialı girmek istiyor.
BEŞİKTAŞ'TA TEK EKSİK MEDEL
Konuk ekip Beşiktaş'ta ise tek bir eksik bulunuyor. Sivasspor maçında sakatlanan Şilili futbolcu Medel'in sezonu kapattığı belirtildi.
Medel dışında herhangi bir eksiği bulunmayan siyah-beyazlılarda tek hedef Türk Telekom Stadyumu'ndan 3 puanla dönmek olacak.