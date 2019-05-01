Ali Koç: Bu kadar kötü F.Bahçe görmemiştim

Fikret Orman: Burak bizi pişman etti

Dünyanın en yavaş penaltı atışının gol olması

1 Fatih Terim: Herkesi susturacağız Sezon başından bu yana haksızlığa uğradıklarını iddia eden Fatih Terim, "4'te 4 yaparak herkesi susturun" diyerek oyuncularını motive etmeye çalıştı.

2 Galatasaray ve Beşiktaş'ta sakatların son durumu Pazar günü oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray'da Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün ardından Marcao'nun da iyileştiği öğrenildi. Beşiktaş'ta ise tek eksik sezonu kapatan Gary Medel.

3 Vedat Muriç'in Fenerbahçe aşkı Attığı 13 gol ve yaptığı 7 asistle Ç.Rizespor'u sırtlayan isim olan Vedat Muriç'in hedefi gelecek sezon Fenerbahçe forması giymek. Kosovalı futbolcu, transfer için Rize ekibinden anlayış bekliyor.

4 Alanyaspor'dan Josef Sural'ın ailesine yardım Alanyaspor, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'ın 2.5 yıllık maaşının tamamını ailesine bağışlama kararı aldı.

5 F.Bahçe'de yeri garanti olan futbolcular Fenerbahçe'de gelecek sezon Harun Tekin, Hasan Ali, Serdar Aziz, Mehmet Topal ve Dirar'ın yerleri garanti olarak görülüyor. Ersun Yanal'ın en az 6 transfer istediği öğrenildi.

6 Galatasaray'ın Mitroglou kararı Fatih Terim, devre arasında kiralanan Mitroglou'nun performansından memnun değil. Yunan golcünün sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

7 Elif Elmas'tan 'Aslan' paylaşımı Galatasaray derbisinde skoru 1-1'e getiren golü atan Elif Elmas, sarı-kırmızılı takımı tiye almaya devam ediyor. Genç futbolcu bu kez kendisi için 'Aslan terbiyecisi' benzetmesi yaptı.

8 Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi Hollanda ekibi Ajax, Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçının ilk ayağında İngiltere'de Tottenham karşısında 1-0 galip geldi.

9 Martin Skrtel Fenerbahçe'de kalmak istiyor Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Martin Skrtel, Slovakya basınına verdiği röportajda, sarı-lacivertli takımda kalmak istediğini söyledi.