Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Abdurrahim Albayrak: Bu kadar eskiğe rağmen iyi oynadık

1 Adriano'nun kartı neden iptal olmadı Beşiktaş-Rizespor maçında Adriano'nun gördüğü sarı-kart tartışma yarattı. Ancak VAR kuralları gereği kart sadece tek bir durumda iptal oluyor.

2 G.Saray-F.Bahçe maçının favori hakemi Cüneyt Çakır, derbi haftasında VAR eğitimi için İspanya'da olacak. Galatasaray-Fenerbahçe maçı için ön plana çıkan hakem isim ise Fırat Aydınus.

3 Koita'nın yüzüne şişe atıldı maç yarıda kaldı Batman Petrolspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Türkiye Kupası maçı, Kasımpaşalı Koita'nın yüzüne su şişesi atıldığı için tatil edildi.

4 Galatasaray'da sakat futbolcuların son durumu Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla sakat olan futbolcuların son durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

5 Fenerbahçe'de gündem yeni teknik direktör Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi, PSG'nin eski teknik direktörü Blanc'a resmi teklif yaptı. Ayrıca yöneticiler arasında Ersun Yanal'ı isteyen isimlerin olduğu öğrenildi.

6 Leicester Başkanı'nın helikopterinin düşme anı İngiliz basını, düşen helikopterde hayatını kaybeden Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın kazada ölen Tayland güzeliyle aşk yaşadığını iddia etti.

7 Mustafa Pektemek'in performansı sosyal medyada Beşiktaş'ın Rizespor'u 4-1 yendiği maçta 2 gol atan Mustafa Pektemek'in performansı, sosyal medyada Ibrahimovic'e benzetildi.

8 Oğuzhan yine protesto edildi Beşiktaş'ta Ç.Rizespor maçında tüm futbolcular taraftarla barışırken, Oğuzhan Özyakup yine ıslıklandı.

9 Fenerbahçe'de hedefteki isim Comolli Cocu'nun gönderilmesinin ardından, gözler Hollandalı teknik adamı göreve getiren Comolli'ye çevrildi. Başarısızlığın devam etmesi durumunda fatura Fransız sportif direktöre kesilecek.