Galatasaray ve Fenerbahçe Rodriguez'i istiyor

Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez transferde karşı karşıya geldi.

Yaz transfer döneminde Kolarov dahil birçok sol bekle görüşen ancak mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Rodriguez'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

İKİ TAKIM DA TALİP

Bu sezon Milan'da sadece 4 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu takımdan ayrılmak istiyor. Hem stoper hem sol bek oynayabilen İsviçreli futbolcu için Milan'la temasa geçildi.

Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı sol bek adayına Galatasaray da talip.

Nagatomo'dan memnun olmayan Fatih Terim, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Japon futbolcuyla yolların erken ayrılmasını istedi. Ömer Bayram'ı bekte kullanmayan deneyimli hoca, Emre Taşdemir'i de yeterli görmüyor.

Nagatomo'nun yerine transfer isteyen 66 yaşındaki hoca, Rodriguez'in alınmasını talep etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray önümüzdeki günlerde bir kez daha transferde karşı karşıya gelecek gibi görünüyor.

Rodriguez'in 2021 yılına kadar Milan'la sözleşmesi bulunuyor.