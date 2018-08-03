Galatasaray ve Fenerbahçe Santos'un peşinde

Barcelona'da forma şansı bulamayan ve kiralanması gündemde olan 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon Santos'a Galatasaray ve Fenerbahçe talip oldu.

İspanyol Mundo Deportivo gazetesinin iddiasına göre Galatasaray ve Fenerbahçe, Marlon Santos için Barcelona'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

MENAJERİ KULÜPLE GÖRÜŞÜYOR

Genç futbolcunun, yeni sezonda Barcelona forması giymeyeceğine kesin gözüyle bakılırken futbolcunun menajeri de Barcelona ile transfer görüşmeleri yapmak için İspanya'ya gitti.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Geçen sezon Fransız Nice ekibine kiralanan ve Fransa'da başarılı bir sezon geçiren Marlon Santos, Fransız ekibinde 27 maçta forma giymişti.

Geçen sezon başında Barcelona'nın Fluminense'den 5 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki stoperin piyasa değerinin 10 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.