Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi taktikleri

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılılarda birçok eksik bulunuyor. Fernando, Nagatomo, Emre Akbaba ile cezalı Mariano derbide forma giyemeyecek. Durumu belirsiz olan isimler ise Serdar Aziz, Onyekuru, Feghouli ve Eren Derdiyok. Belhanda ve Linnes ise sahada olacak.

TERİM'İN KOZU RODRİGUES

Birçok eksikle sahaya çıkacak olan Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim'in en büyük kozu Rodrigues olacak. Yıldız futbolcuyu sık sık savunmanın arkasına sarkması için uyaran Terim, maça baskılı başlayıp ilk dakikalarda golü bularak rakibin direncini kırmayı hedefliyor.

G.Saray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Linnes, Ozan, Maicon (Serdar) Ömer, Donk, Ndiaye, Belhanda, Sinan (Feghouli), Rodrigues, Muğdat (Eren)

F.BAHÇE'NİN PLANI DEFANS

Geçtiğimiz hafta Cocu ile yollarını ayıran 15. Fenerbahçe'de ise hazırlıklar defans üzerine yapıldı. İlk 10 haftada sadece 7 gol atabilen sarı-lacivertliler, karşılaşmayı mümkün olduğunca 0-0'da götürmeyi planlıyor.

Kontra ataklarla gol aramayı hedefleyen Kanarya'da cezalı İslam Slimani forma giyemeyecek. Fenerbahçe'nin gol umudu ise Soldado olacak.

F.Bahçe'nin muhtemel 11'i: Harun Tekin, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Jailson, Reyes, Elif Elmas, Benzia, Ayew, Soldado