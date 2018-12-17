Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci sırada bitirerek tur atlayan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olarak Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ın, rakipleri belli oldu.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe, son 32 turunda Rus ekibi Zenit'le eşleşirken, Galatasaray ise Portekiz takımı Benfica'yla karşılaşacak.
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu eşleşmeleri:
Vitoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Prag - Genk
Krasnodar - Bayer Leverkusen
Zürih - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiakos - Dinamo Kiev
Lazio - Sevilla
Fenerbahçe - Zenit
Sporting Lisbon - Villarreal
BATE - Arsenal
Galatasaray - Benfica
HANGİ TARİHLERDE OYNANACAK?
Fenerbahçe ilk maçını 12 Şubat'ta Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynayacak, rövanş ise 21 Şubat'ta Rusya'da olacak.
Galatasaray'ın ilk maçı ise 14 Şubat'ta TT Arena'da, rövanş mücadelesi ise 21 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.