Ocak ayında mutlaka bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Başakşehirli Adebayor'un peşinde düştü. Fatih Terim'in dün ilk kez bu konuyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a açtığı öğrenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu kuraları çekildi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zenit'le eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise Benfica oldu.

Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Babel'in sözleşmesini uzatacak. Yeni anlaşmanın 2 yıllık olduğu ifade ediliyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu kura çekimi yapıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Liverpool-Bayern Münih oldu.

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi Zenit, Rusya Ligi'nde lider konumda bulunuyor. Galatasaray'ın rakibi Benfica ise Portekiz Ligi'nde 4. sırada.

1 Temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri UEFA Avrupa Ligi'nde, son 32 turu kuraları çekildi. Temsilcilerimizden Fenerbahçe, Zenit'le eşleşirken, Galatasaray'ın rakibi ise Benfica oldu.

2 Ersun Yanal kuralları Sezon başından bu yana disiplin sorunu yaşanan Fenerbahçe'de, Ersun Yanal ipleri eline aldı. Futbolcularla görüşen Yanal, "Antrenmandan sonra gitmek yok, akşama kadar tesislerde kalacaksınız" dedi.

3 3 büyükler zirvenin gerisinde kaldı Süper Lig'in ilk yarısı, önümüzdeki hafta sona erecek. Sezon başında şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen 3 büyükler, şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

4 Ersun Yanal'ın ilk isteği Tolgay Arslan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolgay Arslan'ın transfer edilmesini istedi. Sarı-lacivertliler, Ozan Tufan'ı takasta kullanmayı planlıyor.

5 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 turu kura çekimi yapıldı. En dikkat çeken eşleşme ise Liverpool-Bayern Münih oldu.

6 Schumacher iyileşmeye başladı Efsane F1 pilotu Schumacher, 2013 yılında Alpler'de kayak yaparken kaza geçirmişti. 5 yıldır komada olan Schumacher'in iyileşmeye başladığı ifade edildi.

7 Beşiktaş, Babel'le sözleşme uzatıyor Beşiktaş, Hollandalı futbolcusu Babel'in sözleşmesini uzatacak. Yeni anlaşmanın 2 yıllık olduğu ifade ediliyor.

8 Galatasaray Adebayor'un peşinde Ocak ayında mutlaka bir golcü transfer etmek isteyen Galatasaray, Başakşehirli Adebayor'un peşinde düştü. Fatih Terim'in dün ilk kez bu konuyu Başkan Göksel Gümüşdağ'a açtığı öğrenildi.

9 VAR golü iptal edince BJK TV spikerinin tepkisi Dorukhan'ın Trabzonspor maçında attığı gol sonrası, BJK TV spikeri kendinden geçti. Ancak VAR kontrolünün ardından gol iptal edilince, stüdyoda yüzler asıldı.