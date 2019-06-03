Galatasaray, Vedat için fiyat artırdı

Süper Lig'de Rizespor formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Vedat Muriç, Galatasaray'a transfer olmaya yakın. Fenerbahçe'nin de istediği Kosovalı golcü, sadece Galatasaray forması giyeceğini menajerine iletti.

GALATASARAY'DAN BAŞKA TAKIMI İSTEMİYOR

Sarı-lacivertli takımın teklifini reddeden Muriç, menajeriyle yaptığı görüşmede, "Türkiye'de sadece Galatasaray'da oynarım. Ben Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istiyorum. Başka takımla görüşme" ifadelerini kullandı.

Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, Galatasaray'la Rizespor'un anlaşması durumunda seve seve imza atacağını söyledi.

YENİ TEKLİF 3 MİLYON EURO

Daha önce Rizespor'a Muriç için 2.5 milyon euro öneren Galatasaray, 24 yaşındaki oyuncunun istekli olmasından dolayı tavrını kesinleştirdi ve fiyat artırdı.

Muriç'in transferini bir an önce bitirmek isteyen sarı-kırmızılı takım teklifi 3 milyon euroya çıkardı. Abdurrahim Albayrak ile Rizespor Başkanı Hasan Kartal arasındaki pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

Transferin bayramdan sonra netleşmesi bekleniyor.