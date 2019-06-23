Galatasaray Vedat transferinde sona yaklaştı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında aylardır süren Vedat Muriç kapışmasını sarı-kırmızılılar kazandı.
Diagne ve Mitroglou'yla yollarını ayırmaya hazırlanan Cimbom, geçtiğimiz sezon 17 gol 8 asistlik bir performans sergileyen Kosovalı futbolcunun peşine düşmüştü.
4 MİLYON EUROYA EL SIKIŞILDI
Kapıyı 10 milyon eurodan açan, ardından da 6 milyon euroya kadar düşen Rize ekibinin, Vedat'ın ısrarı üzerine sarı-kırmızılı yönetimle 4 milyon euroya el sıkıştığı öğrenildi.
Aslan'ın 25 yaşındaki futbolcuya yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret vereceği belirtildi. Bu rakamın bonuslarla birlikte 2.2 milyon euroya bulması bekleniyor.
Taraftarların ödeme şekli üzerine son bir kez daha görüşüp işi resmiyete dökeceği belirtildi.