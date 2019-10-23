Galatasaray Voleybol Şampiyonlar Kupasını aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncuları belli oldu. Forbes dergisi, maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak ilk 10'u sıraladı.

Fransız ekibi Monaco, kiralık olarak kadrosuna kattığı Islam Slimani'nin etkileyici performansı sonrası, Cezayirli golcünün bonservisi almak için düğmeye bastı.

Monaco, Slimani için 9 milyon euro ödeyecek

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Galatasaray'da Falcao belirsizliği sürüyor

Tam 21 gündür takımla birlikte antrenman yapmayan Radamel Falcao, son olarak Real Madrid maçını da kaçırdı. Sağlık ekibinin herhangi bir açıklama yapmaması, kafalarda soru işareti bıraktı.