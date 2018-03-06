Galatasaray voleybolda seriyi eşitledi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Galatasaray, Halkbank'ı 3-0 yendi.
ASLAN DURUMU EŞİTLEDİ
Rakibine deplasmanda 3-2 kaybettiği ilk maçın ardından, sahasında 3-0 kazanan Galatasaray, seride 1-1 eşitliği sağladı. Eşleşmede adını yarı finale yazdıracak ekip, 9 Mart Cuma günü İstanbul'da oynanacak üçüncü müsabakanın ardından belli olacak.
İlk sete iyi başlayan Halkbank karşısında Neslihan'ın sayılarıyla oyunu dengeleyen Galatasaray, teknik molaya 12-11 önde girdi. Neslihan ile Kosheleva'nın köşelerden atakları sayı üretince sarı-kırmızılılar, seti 25-20 kazandı.
Galatasaray ikinci sette oyunun kontrolünü elinde tutan taraf olmayı sürdürdü ve Neslihan ile Rabadzhieva'nın sayılarıyla teknik molayı 12-8 önde kapattı. Sarı-kırmızılılar, Halkbank oyuncularının hataları sonrası seti 25-19 galip tamamladı. Üçüncü set karşılıklı sayılarla 9. sayıya kadar sürdü ve Galatasaray teknik molayı 12-9 önde geçti. Çekişmenin sürdüğü oyunda Neslihan ve Kosheleva'nın skorer oyunuyla sonuca giden Galatasaray, seti 25-19, maçı 3-0 galip bitirdi.