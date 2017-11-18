Galatasaray yaklaşık 9 yıl sonra yine 5 gol yedi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligde son olarak 22 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta Kocaelispor'dan 5 gol yemişti.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 3 bin 191 gün sonra kalesindeki 5 gole engel olamadı.

EN ÇOK GOL YEDİĞİ 7. MAÇ

Medipol Başakşehir müsabakası, Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol yediği 7. maç oldu.

Sarı-kırmızılılar, 60. sezonunu geçiren Türkiye'nin en üst seviye futbol liginin tarihinde daha önce 6 maçta kalesinde 5 ve üzeri gol gördü.

EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇ

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0 yenildiği müsabakada Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 2002-2003 06.11.2002 Fenerbahçe-Galatasaray 6-0 1989-1990 15.04.1990 Fenerbahçe-Galatasaray 5-1 1991-1992 22.04.1992 Fenerbahçe-Galatasaray 5-2 1998-1999 15.11.1998 Galatasaray-Trabzonspor 3-5 2001-2002 02.11.2001 Bursaspor-Galatasaray 5-0 2008-2009 22.02.2009 Galatasaray-Kocaelispor 2-5 2017-2018 18.11.2017 Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1









