Galatasaray yaklaşık 9 yıl sonra yine 5 gol yedi

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'e konuk olan sarı-kırmızılı ekip, sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligde son olarak 22 Şubat 2009'da Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçta Kocaelispor'dan 5 gol yemişti.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 3 bin 191 gün sonra kalesindeki 5 gole engel olamadı.
EN ÇOK GOL YEDİĞİ 7. MAÇ
Medipol Başakşehir müsabakası, Galatasaray'ın lig tarihinde en çok gol yediği 7. maç oldu.
Sarı-kırmızılılar, 60. sezonunu geçiren Türkiye'nin en üst seviye futbol liginin tarihinde daha önce 6 maçta kalesinde 5 ve üzeri gol gördü.
EN ÇOK GOL YEDİĞİ MAÇ
Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0 yenildiği müsabakada Fenerbahçe'den yedi.
Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:
|Sezon
|Tarih
|Maç
|Sonuç
|2002-2003
|06.11.2002
|Fenerbahçe-Galatasaray
|6-0
|1989-1990
|15.04.1990
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-1
|1991-1992
|22.04.1992
|Fenerbahçe-Galatasaray
|5-2
|1998-1999
|15.11.1998
|Galatasaray-Trabzonspor
|3-5
|2001-2002
|02.11.2001
|Bursaspor-Galatasaray
|5-0
|2008-2009
|22.02.2009
|Galatasaray-Kocaelispor
|2-5
|2017-2018
|18.11.2017
|Medipol Başakşehir-Galatasaray
|5-1