Galatasaray yarı finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Hatayspor ile Galatsaray karşı karişıya geldi.

İstanbul'daki maçı 2-0 kazanan Galatasaray, hatayspor deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen rakibine 4-2 yenildi. Ancak turu geçen taraf Galatasaray oldu.

GALATASARAY'A DA 4 ATTILAR

Maç boyu mücadeleyi bırakmayan Hatayspor, son dakikalarda baskısını artırdı ancak aradağı golü bir türlü bulamadı. Bir önceki turda Başakşehir'i evinde 4-1 mağlup eden Hatayspor, aynı tarifeyi Galatasaray da uyguladı fakat bu galibiyet tur için yeterli olmadı.

Galatasaray'ın gollerini 21. dakikada Muğdat Çelik ve 53. dakikada Emre Akbaba kaydetti. Hatayspor'un golleri 59 (P) ve 71. (P) dakikada Gökhan Karadeniz, 79. dakikada Mirkan Aydın, 88. dakikada İsmail Çipe (kendi kalesine) geldi.

Galatasaray, Hatayspor'u eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.