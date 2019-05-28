Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu.

Süper Lig'de bu sezonki yayın gelirlerinde Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe de üçüncü sırada yer aldı.

Sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir ise yayın geliri sıralamasında 5. basamakta bulundu.

ÖDENEN TOPLAM PARA 500 MİLYON DOLAR

Yayın geliri 500 milyon dolar Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor.

İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

Gelir dağılımı Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit dağıtılıyor. Her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koyuyor.

(Tablonun büyük halini görmek için tıklayınız)

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor. Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde mutlu sona ulaşan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor.

Takımlar, kazandıkları şampiyonluk başına 3,3 milyon lira alıyor. Süper Lig'e ayrılan gelirin yüzde 6'sı sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara veriliyor. Buna göre şampiyon takım 36,2 milyon lirayı kasasına koyarken, ikinci sıradaki ekip 29 milyon, üçüncü 21,6, dördüncü 14,4 , beşinci 7,2 ve altıncı da 3,6 milyon lira elde ediyor. Ayrıca Süper Lig'e veda eden takımlara 4'er milyon liralık yardım payı veriliyor.

CİMBOM 212 MİLYON LİRA KAZANDI

Galatasaray zirvede Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın gelirlerinde de zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yayın gelirlerinde toplamda 212,6 milyon lirayı kasasına koydu. Lige giriş parası olarak 38,5 milyon lira alan Galatasaray, 20 galibiyet ve 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu. Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69,3 milyon lira kazandı.

BEŞİKTAŞ İKİNCİ, F.BAHÇE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Bu sezon yayın gelirleri sıralamasında Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü basamakta bulundu. Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, toplamda 174 milyon liralık gelir elde etti. Son haftalardaki çıkışıyla Süper Ligi 6. basamakta tamamlayan Fenerbahçe ise 153,8 milyon lirayı kasasına koydu.