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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri
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Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin son haftasına kayıpsız girmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Sadık, Mina, Cissokho, Azubuike, Diallo, Aytaç, Chebake, Adem, Eren, Boutaib

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