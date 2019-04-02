Galatasaray-Yeni Malatyaspor - CANLI SKOR

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10' Üst üste iki şık çalım sonrası kaleciyle karşı karşıya kalan Ndiaye'nin vuruşu kalecide kaldı.
5' Galatasaray mücadelenin ilk dakikalarında oyunu rakip sahaya yıktı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında bugün Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Sarı-kırmızılı takım, yarı final ilk maçında evinde iyi bir skor elde ederek rövanş mücadelesi için avantaj yakalamak istiyor.
Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın hakemi ise Halil Umut Meler.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Henry Onyekuru, Diagne
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer.