1 Galatasaray'ın Malatyaspor maçı 11'i belli oldu Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

2 Babel'e 3 büyüklerden teklif Babel'in menajeri Haatrecht, sezon sonu serbest kalacak Hollandalı için, "Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif var. En çok parayı veren kulübü seçeceğiz." dedi.

3 Salah'ın Robertson'a attığı vücut çalımı Liverpool'un Southampton deplasmanında 3-1 kazandığı maçta takımının ikinci golünü atan Salah, sevinç sırasında takım arkadaşına şık bir vücut çalımı attı.

4 Isaak Hayik tarihe adına yazdırdı Irak asıllı İsrailli 73 yaşındaki kaleci Isaak Hayik, profesyonel maçta forma giyen en yaşlı oyuncu unvanının sahibi oldu.

5 Adriano: Beşiktaş'la görüşüyoruz İspanyol basınına konuşan Adriano, siyah-beyazlı ekipte kalmak için yönetimle görüştüklerini açıkladı.

6 Schalke, Feghouli'yi istiyor Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli'ye Wolfsburg'dan sonra Schalke de talip oldu. Alman ekibi 7 milyon euro önerdi.

7 Ali Koç: Kampanyaya yardım etmeyene selfie yok Ali Koç'un başlattığı 'Fener Ol' kampanyasında ulaşılan rakam 5 milyon TL'yi buldu.

8 Georgina: Bizimkisi ilk görüşte aşk Ronaldo'nun nişanlısı Georgina Rodriguez, Portekizli yıldızla satış asistanlığı yaptığı dönemde tanıştıklarını açıkladı.

9 Beşiktaş, Nikola Vlasic'i transfer etmek istiyor Beşiktaş, CSKA Moskova'da kiralık oynayan Hırvat orta saha Nikola Vlasic'i transfer etmek için harekete geçti.