Galatasaray'ın Malatyaspor maçı 11'i belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
52 puanlı Galatasaray, lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde zirve mücadelesi veriyor. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara.