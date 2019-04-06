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Galatasaray'ın Malatyaspor maçı 11'i belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın Malatyaspor maçı 11'i belli oldu
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

52 puanlı Galatasaray, lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde zirve mücadelesi veriyor. Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Fernando, Emre Akbaba, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Bülent, Murat Yıldırım, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Kamara.

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