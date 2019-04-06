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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak

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Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray, Spor Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Sar-kırmızılı ekip lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde, 52 puanla ikinci sırada tamamlarken, Yeni Malatyaspor ise 37 puanla 5. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Malatya'da oynanan maçı ev sahibi takım 2-0 kazanmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de eşleşen Galatasaray ile Evkur Yeni Malatlayspor arasında hafta içinde İstanbul'da yapılan ilk maç 0-0 berabere tamamlanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Selçuk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Diagne.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Robin, Chebake, Mina, Bülent, Guilherme, Murat, Donald, Aleksic, Ömer, Adem.

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