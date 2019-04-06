Galatasaray yönetimi, sosyal medyada kendi taraftarına ve rakiplere hakaret eden Mbaye Diagne'yi "paylaşımlarına dikkat et" diyerek uyardı.

Beşiktaş'ın Everton'a gönderdiği Cenk Tosun'u Fenerbahçe kiralamayı düşünüyor. Galatasaray ise Ryan Babel'i kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak.

Kadın futbolunun en önemli isimlerinden biri olan Alex Morgan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı 5-3 yendiği karşılaşmada kariyerinin 100. golünü attı.

Galatasaray, Amerikan ligi takımlarından Phoenix Rising ile uluslararası alanda işbirliğine yapacak. Anlaşmaya Drogba'nın aracılık edeceği ifade ediliyor.

THY Avrupa Ligi'nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İsrail ekibi Maccabi FOX'u 78-75 yendi.

Senegalli golcü Diagne'yle konuşan Fatih Terim, "Sana güveniyor ve inanıyorum. Bu maç senin maçın olsun, göreyim seni" dedi.

1 Liverpool Premier Lig'de yeniden lider İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 3-1 mağlup etti.

2 Galatasaray ile Phoenix Rising iş birliğine imza attı Galatasaray, Amerika ligi takımlarından Phoenix Rising ile iş birliği anlaşması imzaladı.

3 Ahmet Ağaoğlu: Bu daha başlangıç Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrası, henüz daha işin başında olduklarını söyledi.

4 Ünal Karaman: Futbolun doğrularına inanarak kazandık Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takım olduklarını söyledi.

5 Bursaspor basketbolda 5 hafta kala Süper Lig'e yükseldi Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Bursaspor'un sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi kulüp yönetimi tarafından sevinçle karşılandı.

6 Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak