Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Şampiyonluğun 1 numaralı adayı olan Galatasaray, Başakşehir'in kazandığı haftada sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek ligin son haftasına kayıpsız girmek istiyor.
Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Linnes
Serdar
Denayer
Nagatomo
Donk
Fernando
Sinan
Belhanda
Rodrigues
Gomis
Yeni Malatyaspor
Farnolle
Cissokho
Mina
Sadık
Seth
Murat
Azubuike
Diallo
Gilberto
Adem
Boutaib