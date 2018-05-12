Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

1 Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet Fenerbahçe'nin kupayı Akhisarspor'a kaptırması hakkında konuşan Beşiktaş yönetimi, "Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var" dedi.

2 Çinliler Negredo'yu istiyor Beşiktaş yönetimi, Süper Lig'de sadece 7 gol atarak hayal kırıklığı yaratan Negredo'yu satmayı planlıyor. İlk teklif Çin'in Hebei China Fortune takımdan geldi.

3 Video Hakem hangi durumlarda devreye girecek Video Hakem sistemi, Türkiye'de ilk kez Erzurumspor-Ümraniyespor maçında uygulandı. Peki henüz yabancı olduğumuz bu sistem hangi durumlarda devreye girecek? Sizler için tüm detaylarını yazdık.

4 Neymar: Dönememe korkusu yaşıyorum PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Zico'ya verdiği röportajda yaşadığı sakatlıktan dolayı Dünya Kupası'nda oynayamama korkusu yaşadığını söyledi.

5 Başakşehir Antalya'yı rahat geçti Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve şampiyonluk umudunu son haftaya taşıdı.

6 Türkiye'de ilk kez VAR kullanıldı Erzurumspor-Ümraniyespor maçının hakemi Arda Kardeşler, Video Yardımcı Hakem ile ev sahibi lehine penaltı kararı verdi. Nobre penaltıda topu ağlara gönderdi. Erzurumspor sahadan 4-3 galip ayrıldı.

7 Abdullah Avcı: Arda'nın ömür boyu arkasındayız Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 16 maç ceza alan Arda Turan'ın arkasında olduklarını söyledi.

8 Mariano'ya Dünya Kupası fırsatı doğdu Dani Alves, sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nı kaçıracak. Daha önce Alves'in yerine Milli Takım'a çağrılan Mariano'nun yine davet alması bekleniyor.

9 UEFA Galatasaray'a Avrupa cezası vermeyecek Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA, Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme olmayacağını bize söyledi" dedi.