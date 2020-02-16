Galatasaray- Yeni Malatyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek.
Galatasaray'da kart cezalısı Mariano'nun yanı sıra Luyindama maç kadrosunda yok.
Andone, Falcao ve Saracchi'nin durumları da maç saatinde netlik kazanacak.
Yeni Malatspor cephesinde cezalı Mustafa Aktaş, sakatlıkları bulunan Fofana ve Eren Tozlu kadroda yoklar.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük.
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Sakıb Aytaç, Remi Walter, Chaaleli, Acquah, Umut Bulut, Bifouma, Kjartansson