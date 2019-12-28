Galatasaray yeni yılı kutladı

Galatasaray camiası yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, deneyimli teknik adam Fatih Terim, teknik ekip ve futbolcular ile eşleri organizasyona katıldı.

"2020'DE DE BAŞARIDAN ŞÜPHEM YOK"

Antalyaspor mücadelesi öncesi gerçekleşen kahvaltıda konuşan Fatih Terim, 2019 yılında tüm kupaları kazandıklarına dikkat çekerken, 2020 için de başarı diledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Hepiniz hoş geldiniz. İkinci Başkanımız Abdurrahim Bey'e hem bu yemek hem de bize verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sevgili eşine de hoş geldin diyoruz.





Biz hayatlarımızı 90 dakikayla ifade ediyoruz. 90 dakika bitiyor, kazansak da kaybetsek de evimize geliyoruz. Kazanmışsak neşeyle, 3 puanla beraber oluyoruz; 1 puan almışsak idare ediyoruz. Mağlup olmuşsak üzülüp tamamen ailemize sığınıyoruz.





2019 yılında her halimize katlandığınız için başta kendi eşim olarak üzere tüm eşlere teşekkür ediyorum. 2019 yılını olabilecek, var olan tüm kupalarla kapattık. Bütün oyuncularıma ve ailelerine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Onlarla gurur duyduğumu söylemek istiyorum. Bunları kazanırken hiçbir zaman pes etmedik, bırakmadık. Her gün daha fazla birleşip güçlendik. Onun için buradaki tüm oyuncularıma ve Florya'dan yolu geçen, başarılarımızda en ufak emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.





2020 yılına girerken hepinizin yeni yılını kutluyorum. 2019'u bu kadar başarılı geçiren bir grubun 2020'de de başarılı olacağından hiç şüphem yok. Yeni yılınız ailenizle beraber daha hayırlı, daha uğurlu, daha güzel, daha mutlu geçsin. Ama en önemlisi, Allah hepimize sağlık versin. Yeni yılınız kutlu olsun."

(Fotoğraflar Galatasaray'ın resmi sitesinden alınmıştır.)