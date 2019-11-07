Galatasaray yenilenme çalışması yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile yapacağı maçın hazırlıklarına İspanya'da başladı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında dün deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile karşılaşan Galatasaray, Türkiye'ye dönmedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Real Madrid müsabakasında görev alan futbolcular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

CİMBOM YARIN ANTEP'E UÇACAK

Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah Türk Hava Yolları'na ait özel uçuşla Madrid'den Gaziantep'e geçecek. Sarı-kırmızılı kafile, cumartesi günü oynanacak maç öncesi burada kampa girecek.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 11. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maç öncesi bugün bir antrenman yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dün oynanan maçta tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda bir çalışma gerçekleştirdi.

Takımımız, Gaziantep FK karşılaşması için yarın sabah sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Madrid’den Gaziantep’e hareket ederek Cumartesi günü oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.

REJENERASYON (YENİLEME) ANTRENMAN NEDİR?

Maçlar ve yüksek tempolu antrenmanlar gibi zorlayıcı yüklenmeler sonrası ya da sporcuların aşırı yorgun olduğu durumlarda toparlanma amacıyla kullanılır.